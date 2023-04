Meno bocciofile | più infrastrutture Pnrr | Buttafuoco tira le orecchie ai Comuni

(Di lunedì 10 aprile 2023) Progetti del, Pietrangeloleai. Le amministrazioni locali stanno pensando a come investire i fondi europei. Ma, troppo spesso, queste proposte lasciano il tempo che trovano e non si riferiscono a progetti davvero utili per la collettività. Per questo lo scrittore Pietrangeloè stato ospite della trasmissione "Stasera Italia" in onda il 10 aprile su Rete4. La lenta corsa del, la critica di Pietrangeloai progettie dei: ", più"#StaseraItalia pic.twitter.com/rHiZ8CSKtp — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 10, 2023 "Bisogna avere un'attenzione particolare - ha ...

