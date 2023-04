Meloni | un odio di famiglia

(Di lunedì 10 aprile 2023) Lanon si vergogna di dirsi madre e cristiana e poi agire come una belva nei confronti di poveri e migranti?Luigia Nereivia email Gentile lettrice, la premier ha un bel dire “sono madre, sono cristiana”. Se la cosa si confacesse alle abitudini dello Stato del Vaticano, le sue frasi sarebbero derise da Papa, cardinali, vescovi, frati, conventuali e seminaristi all’unisono. Non c’è un solo tratto del suo pensiero politico (“pensiero” è un eufemismo, chiaro) che si possa dire cristiano. E poiché in Vaticano non girano baluba con anelli al naso, l’hanno capito tutti fino all’ultimo chierico. Tanto che la Caritas ha presentato una proposta di modifica del Reddito di cittadinanza per cercare di salvare quello che la Santa Sede considera il baluardo minimo contro la povertà. Ma parlare di RdC allaè come spruzzarle gas urticante negli occhi: ...

