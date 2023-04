Melissa Satta senza freni a “Goal Deejay”, si spoglia in diretta Tv (Di lunedì 10 aprile 2023) News Tv. Melissa Satta si spoglia in diretta Tv a Goal Deejay, il programma tra calcio e musica di Sky Sport condotto proprio da lei. Tutto accade mentre in studio è ospite il cantante Will, che è visibilmente spiazzato e a disagio dal raptus della conduttrice tv. Cos’è successo durante la diretta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Felicissima sera”, il triste annuncio di Paolo Bonolis spezza il cuore agli italiani Leggi anche: Antonella Clerici, la rivelazione in diretta tv: cosa c’è fra lei e Massimo Giletti L’ex Velina di Striscia la Notizia, è stata protagonista di un divertente siparietto durante la puntata di Goal Deejay. La donna stava intervistando il cantante Will e gli ha mostrato la maglia ... Leggi su tvzap (Di lunedì 10 aprile 2023) News Tv.siinTv a, il programma tra calcio e musica di Sky Sport condotto proprio da lei. Tutto accade mentre in studio è ospite il cantante Will, che è visibilmente spiazzato e a disagio dal raptus della conduttrice tv. Cos’è successo durante la? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Felicissima sera”, il triste annuncio di Paolo Bonolis spezza il cuore agli italiani Leggi anche: Antonella Clerici, la rivelazione intv: cosa c’è fra lei e Massimo Giletti L’ex Velina di Striscia la Notizia, è stata protagonista di un divertente siparietto durante la puntata di. La donna stava intervistando il cantante Will e gli ha mostrato la maglia ...

