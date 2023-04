Melania Trump | divorzio con Donald? Occhio a questo video | Guarda

(Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo lunghi giorni di rumors circa l'imminente, indiscrezioni tornate a circolare dopo quelle che circolarono durante l'intera presidenza di, ecco che la moglie del tycoon,, torna a mostrarsi al suo fianco (cosa che non aveva fatto nei giorni scorsi, quelli dell'incriminazione a New York per il caso-Stormy Daniels).sono stati infatti pizzicati insieme per il pranzo di Pasqua nel club di Mar-a-Lago, in Florida, dove si trova la residenza dell'ex presidente degli Stati Uniti. In unche è stato pubblicato su Instagram si vede la coppia arrivare nel locale, accolta da una standing ovation degli altri commensali. I due poi hanno preso posto nel loro consueto tavolo ...

ma a comprare il silenzio di Stormy sui rapporti fra i due risalenti al 2010, quando neppure pensava di scendere in politica, ma era già sposato con, all'epoca incinta del loro unico ...

