(Di lunedì 10 aprile 2023). Così è. E le responsabilità sono acclarate, come più e più volte documentato da Globalist. Resoconta Tommaso Coluzzi per fanpage.it: "Non si fermano i naufragi nel Mediterraneo. Le partenze sono tornate ad aumentare, per via del miglioramento delle condizioni meteo.

Resoconta Tommaso Coluzzi per fanpage.it: "Non si fermano i naufragi nel Mediterraneo europeo. Così è. E le responsabilità sono acclarate, come più e più volte documentato da Globalist. Non dobbiamo rimanere indifferenti davanti a questi eventi, non possiamo accettare che il Mediterraneo diventi un cimitero", ha aggiunto. In salvo i 440 migranti della Geo Barents. Sul corpo i segni... La Ong tedesca ResQship: 'Nuovo naufragio nella notte: almeno 20 dispersi, cimitero europeo'. I soccorsi sono iniziati sabato e sono andati avanti, a opera di guardia di finanza.

Mediterraneo, cimitero europeo: responsabili restano impuniti e al potere Globalist.it

Lo scrive la ong su Twitter parlando di “almeno altre 23 tombe di persone innocenti nel cimitero europeo che è il mar Mediterraneo”. 22 persone sono state salvate. Almeno 20 migranti sono annegati… ...Non si fermano i naufragi nel Mediterraneo. Le partenze sono tornate ad aumentare, per via del miglioramento delle condizioni meteo. Lampedusa è di nuovo fortemente sotto pressione ...