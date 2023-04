Mediaset dimentica GF Vip e impone veto? La linea di Pier Silvio Berlusconi (Di lunedì 10 aprile 2023) Sette giorni fa si spegnevano i riflettori sul GF Vip numero sette, un'edizione con una durate monstre e da dimenticare in toto. Ad alzare la coppa di vincitore è stata Nikita Pelizon, una vittoria nient'affatto scontata. Il suo modo di fare sopra le righe, senza mai una sbavatura a differenza di molti altri Vipponi, è stato premiato dal pubblico da casa. L'edizione, sul finire, è stata caratterizzata dalla presa di posizione da parte di Pier Silvio Berlusconi che aveva richiamato la produzione del reality di Alfonso Signorini per via dell'abuso di parolacce e comportamenti inaccettabili nei confronti degli spettatori. Da quel momento la trasmissione è cambiata, ma soprattutto il clima intorno ad essa. veto sul GF Vip per Mattino 5, Pomeriggio 5 e Verissimo? Retroscena A differenza di quanto accaduto ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 10 aprile 2023) Sette giorni fa si spegnevano i riflettori sul GF Vip numero sette, un'edizione con una durate monstre e dare in toto. Ad alzare la coppa di vincitore è stata Nikita Pelizon, una vittoria nient'affatto scontata. Il suo modo di fare sopra le righe, senza mai una sbavatura a differenza di molti altri Vipponi, è stato premiato dal pubblico da casa. L'edizione, sul finire, è stata caratterizzata dalla presa di posizione da parte diche aveva richiamato la produzione del reality di Alfonso Signorini per via dell'abuso di parolacce e comportamenti inaccettabili nei confronti degli spettatori. Da quel momento la trasmissione è cambiata, ma soprattutto il clima intorno ad essa.sul GF Vip per Mattino 5, Pomeriggio 5 e Verissimo? Retroscena A differenza di quanto accaduto ...

