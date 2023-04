MAX PEZZALI | ARRIVANO LE ULTIME DATE DI MAX30 NEI PALASPORT #HITSONLY

(Di lunedì 10 aprile 2023) IL TRAVOLGENTE TOUR CHE PORTA NEI PALAZZETTI LA PIÙ GRANDE FESTA DELL’ANNO AGGIUNGE ANCORA ALTRI APPUNTAMENTI, l’inarrestabile tournei2022/2023 di Max, è sempre più travolgente: si aggiungono lealla grande festa prodotta e distribuita da Vivo Concerti, da marzo nei Palazzetti di tutta Italia al suono di brani epici che da trent’anni uniscono diverse generazioni.a quota nove gli spettacoli a Milano, con la nuova data il 27 aprile al Mediolanum Forum, mentre raddoppiano gli appuntamenti di Catania (nuova data: 6 maggio al PalaCatania, mentre la data del 5 si aggiunge ai SOLD OUT), Bari (10 maggio al Palaflorio) e Ancona (13 maggio al Pala Prometeo). I biglietti sono in vendita online su vivoconcerti.com. Max ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mondodimax : RT @AllMusicItalia: Aggiornamento sul tour 2023 nei Palasport di Max Pezzali. Son venti gli appuntamenti sold out su 33 date. E poi il Circ… - AllMusicItalia : Aggiornamento sul tour 2023 nei Palasport di Max Pezzali. Son venti gli appuntamenti sold out su 33 date. E poi il… - GammaStereoRoma : Max Pezzali 883 - Senza Averti Qui - emme25869221 : Il mondo insieme a te - Max Pezzali “… tu sei qui e hai rimesso al proprio posto i più piccoli pezzi della mia es… - ottymismo : Una volta ho guardato un ragazzo dritto negli occhi e ho esclamato ti amo quel ragazzo era max pezzali -

... Claudio Baglioni, Adriano Celentano, Ligabue, Daniele Silvestri, Elisa, Rossana Casale, Michele Zarrillo, Peppe Servillo,, Ornella Vanoni, Negramaro, Premiata Forneria Marconi, Stadio, ......nome Ma mi giro sempre se chiami il mio nome Ma mi giro sempre se chiami il mio nome Bho Matteo se vuoi che sia così fidanzati coi tuoi amici Così state sempre insieme ARTICOLO PRECEDENTE:...... del SuperEnalotto e del Million Day Estrazione Million Day Extra venerdì 7 aprile 2023: i numeri vincenti 7 Aprile Musica: un mega - karaoke al PalaSele di Eboli 7 Aprile CyberZONe ...

Continua il successo del tour nei Palasport di Max Pezzali con nuovi sold out… sono 20 su 33 appuntamenti All Music Italia

Il tour che Max Pezzali ha messo in piedi per continuare a festeggiare, dopo San Siro, i suoi primi trent'anni di carriera (che ormai sono 31), è approdato per due sere al PalaSele ...Sono bastate poche note per ritornare indietro ne "Gli anni" insieme a Max Pezzali, simbolo di un'intera generazione di italiani cresciuti con la musica ...