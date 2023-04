Mauro: «L’Inter per superare la sfiga che ha dovrebbe fare una cosa» (Di lunedì 10 aprile 2023) L’Inter non è certo in un periodo fortunato, anche se chiaramente molto dei risultati negativi del 2023 è per colpe proprie e non solo della cattiva sorte. Massimo Mauro, da Pressing Serie A su Italia 1, prova a individuare una reazione. COME REAGIRE? – Massimo Mauro dà un consiglio alL’Inter: «Per superare la sfiga a volte devi fare allenamenti come fossero partita. È chiaro che rischi di farti male e qualcosa in più, però se tu giochi all’intensità della partita le cose dovrebbero fare meglio. Chi lo decide? Il gruppo, le difficoltà di fare gol e di essere intensi. Anche per non consentire ad Antonio Candreva quell’assurdo cross. Una grande squadra quella vittoria la porta a casa, soffrendo ma la ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023)non è certo in un periodo fortunato, anche se chiaramente molto dei risultati negativi del 2023 è per colpe proprie e non solo della cattiva sorte. Massimo, da Pressing Serie A su Italia 1, prova a individuare una reazione. COME REAGIRE? – Massimodà un consiglio al: «Perlaa volte deviallenamenti come fossero partita. È chiaro che rischi di farti male e qualin più, però se tu giochi all’intensità della partita le coseromeglio. Chi lo decide? Il gruppo, le difficoltà digol e di essere intensi. Anche per non consentire ad Antonio Candreva quell’assurdo cross. Una grande squadra quella vittoria la porta a casa, soffrendo ma la ...

