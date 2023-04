Mauro | “Juve ha un problema col sistema calcio Gol Milinkovic è una ingiustizia”

(Di lunedì 10 aprile 2023) Massimoa Pressing commenta l’episodio del gol diSavic in Lazio-ntus, ultimo match di Serie A. Secondo l’ex giocatore il gol diSavic doveva essere annullato perché c’è una chiara spinta. Addiritturala definisce una “” che ha caricato ancora di più la. Poia Pressing aggiunge: “Ma come si fa a dire che quella diSavic non è una spinta? Dopo aver visto queste immagini perché il Var non annulla? Oramai mi sembra abbastanza chiaro che laabbia uncon il“. L’ex giocatore continua la sua difesa d’ufficio allantus anche per quanto riguarda la chiusura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? #Mauro, #Juventus e sistema calcio Parole durissime in diretta tv #Juve #LazioJuventus #LazioJuve #Tuttosport - tuttosport : ??? #Mauro, #Juve e sistema calcio ??? “Guardate le differenze di trattamento tra le due curve” - ABalestrieri : RT @TUTTOJUVE_COM: Mauro scatenato: 'Dopo ieri mi sembra chiaro che la Juve abbia un problema col sistema calcio' - sa_ambro : RT @tuttosport: ?? #Mauro, #Juventus e sistema calcio Parole durissime in diretta tv #Juve #LazioJuventus #LazioJuve #Tuttosport https:/… - Alvinsupersta11 : @tuttosport Mauro ha dei problemi secondo me,dice delle cose spesso pesanti e a mi avvisi senza senso e’cone se vol… -

L'opinionista Massimoha parlato ai microfoni di Mediaset nel corso della trasmissione Pressing dopo la gara tra ... "5 minuti dopo l'ingiustizia del gol di Milinkovic lasembrava un'altra ...Massimo, ex giocatore, parla ai microfoni di Mediaset nel corso di Pressing : 'Come si fa a non dire che la spinta di Milinkovic Savic su Alex Sandro sia così chiara Mi sembra evidente che la ...Nomi pesanti; da Neymar, che però guadagna sui 40 milioni l'anno ed è in parabola discendente (Campos lo offrì allal'estate scorsa), aIcardi un po' rilanciatosi al Galatasaray; passando ...

Mauro, Juve e sistema calcio: parole durissime in diretta tv Tuttosport

Ahah Alex Sandro va all’indietro e quando sente il petto di Milinkovic-Savic si butta in avanti goffamente. Guardate il braccio di Milinkovic-Savic che non effettua alcuna pressione. Pazzesco che ...Massimo Mauro, ex calciatore di Napoli e Juventus, attualmente opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Presssing" in onda sui canali Mediaset in merito alla gara tra i bianconeri e la Lazio ...