Matteo Berrettini supera Cressy a Monte-Carlo e vola al secondo turno (Di lunedì 10 aprile 2023) Il mondo del tennis italiano attendeva impaziente, anche in questa giornata di festa deputata alla Pasquetta, una buona notizia da Matteo Berrettini. L’azzurro era impegnato nella sfida del primo turno dei Masters 1000 Monte-Carlo contro Maxime Cressy e l’epilogo dell’incontro ha sorriso al romano: 6-4, 6-2 e passaggio del turno messo in cassaforte. Adesso la nostra racchetta attende l’impegno contro Francisco Cerundolo nel prossimo turno del torneo tennistico in corso di svolgimento nel Principato. Le dichiarazioni di Matteo Berrettini dopo aver staccato il pass al secondo turno degli ATP Monte-Carlo “Sono il primo a essere contento. L’inizio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 aprile 2023) Il mondo del tennis italiano attendeva impaziente, anche in questa giornata di festa deputata alla Pasquetta, una buona notizia da. L’azzurro era impegnato nella sfida del primodei Masters 1000contro Maximee l’epilogo dell’incontro ha sorriso al romano: 6-4, 6-2 e passaggio delmesso in cassaforte. Adesso la nostra racchetta attende l’impegno contro Francisco Cerundolo nel prossimodel torneo tennistico in corso di svolgimento nel Principato. Le dichiarazioni didopo aver staccato il pass aldegli ATP“Sono il primo a essere contento. L’inizio ...

