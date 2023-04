Matrone | «L’Inter ha perso 2 scommesse! Inzaghi? Il bilancio…»

Leggi su inter-news

Vincenzo parla di scommesse perse: «Lukaku? Problema non mentale, prima è stato un problema fisico quando è ritornato a Milano, tecnico no. Il Mondiale ha cambiato tanto. Ma in Italia tutte hanno fatto scommesse, su Lukaku e Gosens; il Milan su De Ketelaere e Origi; la Juventus su Pogba e Paredes. Tutte e tre le hanno perse, solo il Napoli le ha vinte. Se dovesse vincere la Coppa Italia, andare avanti in Champions League e arrivare tra le prime sarebbe una stagione favolosa. Tra Roma, Milan e Inter ci sono 2 punti». Le sue parole su Sportitalia Weekend.