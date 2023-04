Masters1000 Montecarlo 2023 | programma e orari martedi 11 aprile

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il, glie l’ordine di gioco del Masters 1000 diper la giornata di martedì 11. Fanno il loro esordio le prime due teste di serie del tabellone, ovvero Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, che scenderanno in campo sul campo principale nel pomeriggio. Ma gli occhi degli appassionati italiani saranno rivolti verso gli altri campi del circolo monegasco. Sul campo 2 aprirà le danze Lorenzo Sonego contro il qualificato Humbert e a seguire toccherà a Luca Nardi affrontare la wild card di casa Vacherot. Lorenzo Musetti èto come 3°match dalle 11:00 sul Campo dei Principi contro Kecmanovic. Di seguito l’ordine di gioco completo. COURT RAINIER III Ore 11:00 – Bublik vs (13) Zverev a seguire – (5) Rublev vs Munar a seguire – (1) Djokovic vs (Q) ...