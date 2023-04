Masters Augusta golf 2023 | Jon Rahm | “Questa è per Seve Ballesteros | sapevo che era lì ad aiutare”

(Di lunedì 10 aprile 2023) Si può fare un doppio bogey alla prima buca dele poi andare a vincerlo? Sì. Ma la risposta, da quest’anno, cambia. E non è più “solo se ci si chiamava Sam Snead“. Dal 1952 al, 71 anni dopo, anche Jonè riuscito nell’impresa. E l’ha colta con una fantastica domenica, una delle sue, in cui il soprannome “bo” è ben più che appropriato. Così, dalle pagine del sito ufficiale, lo spagnolo al secondo Major in carriera: “è perche lui era lì ad, e l’ha fatto“. Il primo pensiero è per, che se n’è andato 12 anni fa e che, proprio nelle ore in cui il numero 1 del mondo di ritorno ha trionfato, avrebbe festeggiato il 66° compleanno. Emozioni che prendono il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Golf, Augusta Masters: Rahm vince e torna numero 1 del mondo - infoitsport : Rahm vince il Masters di Augusta e torna numero uno del mondo - infoitsport : Rahm si porta a casa il Masters di Augusta - infoitsport : Golf, Augusta Masters: Rahm trionfa e torna numero 1 al mondo - GolfMagazine4 : -

...The, suo secondo Major dopo gli Us Open 2021: un risultato che consente a Rahm di tornare al numero 1 del ranking mondiale, scavalcando Scottie Scheffler. Rahm è il quarto campione ad...Il vincitore dell'2023 , primo Major della stagione, è Jon Rahm . Si chiude in bellezza la settimana dello spagnolo, che s'impone per la prima volta in Georgia e mette in bacheca il primodella ...Jon Rahm, spagnolo di 28 anni, ha conquistato l'2023. Ha indossato così la mitica giacca verde, tornando anche N.1 al mondo., la splendida rimonta di Rahm ., tanta commozione nelle parole di Rahm . ...

Jon Rahm stravince l'Augusta Masters 2023 Golfando

AUGUSTA (Georgia, Usa) – Per fortuna è finita bene, ma il rischio è stato enorme. Nel pomeriggio, puntuale è arrivato il maltempo sull’Augusta National… Leggi ...Jon Rahm si è portato a casa il Masters di Augusta. Lo spagnolo ha operato una grande rimonta nell'ultimo dei quattro round in programma sul leader Brooks Koepka, crollato dopo che aveva guidato la gr ...