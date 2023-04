Masters Augusta golf 2023 | Jon Rahm | l’ultimo giro per la vittoria – VIDEO

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 aprile 2023) Jon, un uomo solo al comando e un gran onore sportivo per la Spagna. “bo” diventa il primo europeo a vincere ile lo US Open, si prende la Green Jacket e diventa di nuovo numero 1 del mondo. Non c’è che dire: questoè iniziato benissimo per lui. Negli anni in cui sta raggiungendo forte maturità agonistica, l’iberico si può giovare anche di un’altra sottoimpresa: aver rimontato un grande svantaggio nei confronti dell’americano della LIVBrooks Koepka e aver vinto dopo un doppio bogey alla primissima buca. Cosa accaduta solo a Sam Snead 71 anni fa., Jon: “Questa è per Seve Ballesteros, sapevo che era lì ad aiutare” Koepka, per il secondo posto, è stato raggiunto ...