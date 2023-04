Masters 1000 Montecarlo 2023, Victoria Silvstedt immortalata sugli spalti durante il match di Berrettini (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteo Berrettini ha ritrovato il sorriso sul campo al Masters 1000 di Montecarlo, evento in cui si è imposto all’esordio su Maxime Cressy con un convincente 6-4 6-2. L’ex numero 6 del mondo, adesso di poco fuori dai primi 20, si è dimostrato a suo agio su quella terra monegasca che mai, prima di oggi, lo aveva vinto trionfante, con due sconfitte premature su altrettante precedenti partecipazioni. Insomma, di motivi per sorridere ce ne sono tanti e Berrettini potrà ben essere felice di sapere che, sugli spalti, era anche presente la modella e imprenditrice Victoria Silvstedt, immortalata delle telecamere e subito diventata protagonista di tanti contenuti social. Matteo Berrettini's tennis: Approved ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteoha ritrovato il sorriso sul campo aldi, evento in cui si è imposto all’esordio su Maxime Cressy con un convincente 6-4 6-2. L’ex numero 6 del mondo, adesso di poco fuori dai primi 20, si è dimostrato a suo agio su quella terra monegasca che mai, prima di oggi, lo aveva vinto trionfante, con due sconfitte premature su altrettante precedenti partecipazioni. Insomma, di motivi per sorridere ce ne sono tanti epotrà ben essere felice di sapere che,, era anche presente la modella e imprenditricedelle telecamere e subito diventata protagonista di tanti contenuti social. Matteo's tennis: Approved ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Berrettini sulla relazione con Melissa #Satta: “Non capisco come possa permetterti di non fare il tuo lavoro” - WeAreTennisITA : FORZA JANNIK ???? Sinner sfida Medvedev, contro il quale non ha mai vinto nelle 5 precedenti sfide, per vincere il s… - sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters 2023, Victoria #Silvstedt immortalata sugli spalti durante il match di #Berrettini - Fprime86 : RT @quindicizero: Prima vittoria al Masters di Monte Carlo. Prima vittoria dopo tre sconfitte nel Tour. Prima vittoria nel match di debu… - sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters 2023, #Berrettini supera #Cressy: la replica in chiaro su SuperTennis TV -