Masters 1000 Montecarlo 2023: Tiafoe si ritira dopo le fatiche di Houston, al suo posto Ruusuvuori (Di lunedì 10 aprile 2023) Come prevedibile, Frances Tiafoe si è ritirato dal Masters 1000 di Montecarlo 2023. dopo aver vinto il titolo a Houston, giocando quattro match in due giorni, l’americano avrebbe dovuto affrontare un volo oltreoceano, fare i conti con sette ore di fuso orario e scendere in campo già mercoledì. Saggiamente ha invece scelto di cancellarsi, così da potersi preparare con calma ai prossimi appuntamenti su terra rossa. Al suo posto è entrato in tabellone come lucky loser Emil Ruusuvuori, che sfiderà il ceco Lehecka. IL TABELLONE AGGIORNATO SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Come prevedibile, Francessi èto daldiaver vinto il titolo a, giocando quattro match in due giorni, l’americano avrebbe dovuto affrontare un volo oltreoceano, fare i conti con sette ore di fuso orario e scendere in campo già mercoledì. Saggiamente ha invece scelto di cancellarsi, così da potersi preparare con calma ai prossimi appuntamenti su terra rossa. Al suoè entrato in tabellone come lucky loser Emil, che sfiderà il ceco Lehecka. IL TABELLONE AGGIORNATO SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in rispost… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - WeAreTennisITA : FORZA JANNIK ???? Sinner sfida Medvedev, contro il quale non ha mai vinto nelle 5 precedenti sfide, per vincere il s… - sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters | #Tiafoe si ritira dopo le fatiche di Houston, al suo posto #Ruusuvuori - sportli26181512 : Tsitsipas, cuore Grifone: 'Tifo Genoa sin da bambino: un giorno vorrei essere a Marassi': Impegnato al Masters 1000… -