Masters 1000 Montecarlo 2023, subito fuori in doppio Bolelli e Musetti: passano Fritz e Rune (Di lunedì 10 aprile 2023) Simone Bolelli e Lorenzo Musetti vengono subito eliminati dal torneo di doppio del Masters 1000 di Montecarlo, sconfitti da Taylor Fritz e Holger Rune con il punteggio di 7-6 6-2. Il duo formato dai due singolaristi top ten ha fatto la voce grossa contro la coppia azzurra, che si è pian piano spenta dopo un vivace inizio. Dopo pochi minuti, infatti, Bolelli e Musetti conducevano per 3-1 con break di vantaggio, ma da quel monento in poi sono stati gli avversari a giocare meglio per tutto il resto dell’incontro. Fritz e Rune, che avrebbero potuto evitare il tiebreak se avessero sfruttato i due set point avuti a disposizione sul 6-5, hanno chiuso 7-6(5) la prima frazione ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Simonee Lorenzovengonoeliminati dal torneo dideldi, sconfitti da Taylore Holgercon il punteggio di 7-6 6-2. Il duo formato dai due singolaristi top ten ha fatto la voce grossa contro la coppia azzurra, che si è pian piano spenta dopo un vivace inizio. Dopo pochi minuti, infatti,conducevano per 3-1 con break di vantaggio, ma da quel monento in poi sono stati gli avversari a giocare meglio per tutto il resto dell’incontro., che avrebbero potuto evitare il tiebreak se avessero sfruttato i due set point avuti a disposizione sul 6-5, hanno chiuso 7-6(5) la prima frazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : FORZA JANNIK ???? Sinner sfida Medvedev, contro il quale non ha mai vinto nelle 5 precedenti sfide, per vincere il s… - quindicizero : Che partita ci aspetta a Monte Carlo! ?? La vittoria di Dominic Them contro Gasquet – la prima in un Masters 1000 d… - cle_77 : RT @federtennis: ???? Esordio di Matteo #Berrettini oggi al Masters 1000 di Monte-Carlo! In campo contro Cressy per un posto nel secondo turn… - MikiG78 : RT @sportface2016: #Berrettini sulla relazione con Melissa #Satta: “Non capisco come possa permetterti di non fare il tuo lavoro” https://t… - TENIPOcom : ATP 1000 Monte Carlo, Monaco T. Fritz/H. Rune (USA/DEN) d. S. Bolelli/L. Musetti (ITA) 7-6(5) 6-2… -