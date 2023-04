Masters 1000 Montecarlo 2023, Djokovic: “Importante cominciare bene, peccato per l’assenza di Nadal” (Di lunedì 10 aprile 2023) Impegnato nel Masters 1000 di Montecarlo 2023, Novak Djokovic ha parlato in occasione del media day: “Negli ultimi ci ho fatto l’abitudine a non giocare per periodi prolungati, ma è così. Ho avuto modo di allenarmi di più sul rosso e mi auguro che questo torneo di Montecarlo vada meglio rispetto agli ultimi, in cui non ho fatto benissimo. Rispetto allo scorso anno è diverso visto che ho già giocato tanto e ho più partite nelle gambe. Per me è difficile cominciare bene sulla terra rossa, perciò i primi tornei sono molto importanti“. Nole ha poi detto la sua su Carlos Alcaraz: “Nell’ultimo anno e mezzo ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo, a prescindere dalla superficie. Molti pensavano che potesse vincere uno slam sulla terra battuta ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Impegnato neldi, Novakha parlato in occasione del media day: “Negli ultimi ci ho fatto l’abitudine a non giocare per periodi prolungati, ma è così. Ho avuto modo di allenarmi di più sul rosso e mi auguro che questo torneo divada meglio rispetto agli ultimi, in cui non ho fatto benissimo. Rispetto allo scorso anno è diverso visto che ho già giocato tanto e ho più partite nelle gambe. Per me è difficilesulla terra rossa, perciò i primi tornei sono molto importanti“. Nole ha poi detto la sua su Carlos Alcaraz: “Nell’ultimo anno e mezzo ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo, a prescindere dalla superficie. Molti pensavano che potesse vincere uno slam sulla terra battuta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in rispost… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - WeAreTennisITA : FORZA JANNIK ???? Sinner sfida Medvedev, contro il quale non ha mai vinto nelle 5 precedenti sfide, per vincere il s… - sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters | #Djokovic: “Importante cominciare bene, peccato per l’assenza di #Nadal” - MercRF : RT @federtennis: ???? Esordio di Matteo #Berrettini oggi al Masters 1000 di Monte-Carlo! In campo contro Cressy per un posto nel secondo turn… -