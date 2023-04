Masters 1000 Montecarlo 2023 | Berrettini | “Inizio di stagione duro | ma ora sto bene e mi sento pronto”

(Di lunedì 10 aprile 2023) Matteotorna vincere una partita nel circuito maggiore dopo tre sconfitte consecutive, e lo fa sfoderando un convincente 6-4 6-2 ai danni di un Maxime Cressy tutt’altro che in forma, apparso del tutto spaesato sulla terra rossa del Principato di Monaco. L’azzurro, che aveva perso all’esordio sia a Indian Wells (per mano di Taro Daniel) che a Miami (battuto da Mackenzie McDonald), ottiene la prima vittoria stagionale in un torneoe si qualifica per il secondo turno neldi“L’dell’anno è stato, però ora sono qui per fare quello che mi piace – ha spiegato il numero 22 del mondo ai microfoni dell’ATP –. Devo mettere partite e vittorie nelle gambe, solo così si acquista fiducia e resistenza. Guardando i risultati non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in rispost… - sportface2016 : #Berrettini sulla relazione con Melissa #Satta: “Non capisco come possa permetterti di non fare il tuo lavoro” - Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - sinneristi1 : RT @quindicizero: Prima vittoria al Masters di Monte Carlo. Prima vittoria dopo tre sconfitte nel Tour. Prima vittoria nel match di debu… - sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters 2023, Matteo #Berrettini: 'Inizio di stagione duro, ma ora sto bene e mi sento pronto' -

MONTECARLO - Matteo Berrettini vince all'esordio nell'Atpdi Monte Carlo contro lo statunitense Cressy. L'italiano si impone in due set (6 - 4, 6 - 2) in un'ora e 26 minuti di gioco. Nel secondo turno affronterà l'argentino Francisco ...... sconfitto Maxime Cressy in due set, con il risultato finale di 6 - 4, 6 - 2 a favore del tennista azzurro, che impiega un'ora e mezza per passare al secondo turno del primosu terra ...Non solo tennis. Stefanos Tsitsipas è considerato uno tra i maggiori tennisti a livello mondiale, a testimoniarlo la terza posizione nel ranking. Impegnato attualmente aldi Monte - Carlo , il tennista greco ha rivelato di essere appassionato di calcio e, in particolare, di tifare per una squadra italiana. Tsitsipas e la passione per il Genoa In un'...

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE) LiveTennis.it

Matteo Berrettini supera il primo turno dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, che tra due giorni compie 27 anni, batte lo statunitense Maxime Cressy per 6-4, 6-2 in meno di un’ora e mezza e ...imponendosi abbastanza nettamente per 6-4 6-2 in meno di un’ora e mezza di gioco sullo statunitense Maxime Cressy nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo che inaugura come di ...