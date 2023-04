(Di lunedì 10 aprile 2023)in Champions League: l’analisi disulle possibilità dele ildi. Durante la trasmissione Pressing sui canali Mediaset,, ex calciatore di Udinese, Juventus e, ha parlato della sfida tra, valida per i quarti di finale di Champions League.ha dichiarato che ilha fatto un campionato impressionante e che ora è giunto il momento di concentrarsi sulla competizione europea.: LA PREVISIONE SURiguardo alla partita, l’ex calciatore ha affermato che, nonostante le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Massimo #Mauro dopo #LazioJuventus: “La #Juventus ha un problema con il sistema calcio, c’è troppa disparità di tra… - sportface2016 : Massimo #Mauro: “La #Juventus ha un problema col sistema calcio. Viene punita solo lei” - lilyplu : Massimo #Mauro se ne infischia delle risatine alle sue parole, dice quello che pensa con la grinta che ha sempre av… - napolipiucom : Massimo Mauro svela le sue previsioni per Milan-Napoli e sul recupero di Osimhen #Champions #mauro #Milan #napoli… - SDionori : RT @juventusfans: Massimo #Mauro dopo #LazioJuventus: “La #Juventus ha un problema con il sistema calcio, c’è troppa disparità di trattamen… -

...e le condizioni generali' grazie alle équipes di Cardiochirurgia (diretta dal professor... La procedura si è svolta 'senza complicazioni', con l'assistenza del dottorConsoli, nella sala ...Forza Italia e Nuova Dc candidano l'ispettore della ForestaleDi Seri. L'avvocatoDi Carlo è il candidato del PD e del M5S. Le liste "Sud Chiama Nord", "Mattia Patto per la Città", "Per ......e le condizioni generali" grazie alle équipes di Cardiochirurgia (diretta dal professor... La procedura si è svolta "senza complicazioni", con l'assistenza del dottorConsoli, nella sala ...

Massimo Mauro, ex calciatore di Napoli e Juventus, attualmente opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Pressing" in onda sui canali Mediaset in merito alla gara tra i bianconeri e la Lazio: ...Lamporecchio, 10 aprile 2023 - E’ tornato dopo uno stop di tre anni il Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla per dilettanti élite e under 23, edizione n.58. A fare festa è stato il pratese Lorenzo ...