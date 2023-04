Massimo Cannoletta: chi è, età, vita privata, studi, l’Eredità, dove vive, famiglia, Oggi è un altro giorno, Instagram (Di lunedì 10 aprile 2023) Torna l’appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno il programma tv in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1. Tra gli ospiti Massimo Cannoletta. Ma chi è l’uomo diventato improvvisamente famoso grazie alla sua partecipazione a l’Eredità? Massimo, infatti, deve la sua popolarità grazie alla sua intelligenza e alla sua preparazione e anche alla sua scelta di interrompere “sul più bello”. Cerchiamo di conoscerlo più da vicino e di scoprire qualcosa di più di lui. Massimo Cannoletta: chi è, età, carriera Massimo Cannoletta è nato a Lecce e ha 47 anni. Si è laureato in Scienze Politiche ma come mestiere da diversi anni fa il divulgatore storico, artistico e musicale. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) Torna l’appuntamento quotidiano conè unil programma tv in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1. Tra gli ospiti. Ma chi è l’uomo diventato improvvisamente famoso grazie alla sua partecipazione a, infatti, deve la sua popolarità grazie alla sua intelligenza e alla sua preparazione e anche alla sua scelta di interrompere “sul più bello”. Cerchiamo di conoscerlo più da vicino e di scoprire qualcosa di più di lui.: chi è, età, carrieraè nato a Lecce e ha 47 anni. Si è laureato in Scienze Politiche ma come mestiere da diversi anni fa il divulgatore storico, artistico e musicale. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OrianaVilla9 : RT @MariaAnna_2005: che ridere prima di registrare la puntata parlavo con uno che mi fa 'massimo cannoletta, non so se ricordi chi è' amic… - MariaAnna_2005 : che ridere prima di registrare la puntata parlavo con uno che mi fa 'massimo cannoletta, non so se ricordi chi è'… -