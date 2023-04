Marsiglia | trovati due corpi sotto le macerie della palazzina crollata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ventiquattr'ore dopo l'esplosione che ha fatto crollare un edificio di quattro piani a Marsiglia, i soccorritori ha… - Lasiciliaweb : Palazzo crollato a Marsiglia, trovati due cadaveri Ancora sei i dispersi dopo l'esplosione, cinque i feriti… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews Marsiglia: due corpi trovati sotto le macerie della palazzina crollata ieri dopo una esplosione https://… - PrimaCommunica2 : #BreakingNews Marsiglia: due corpi trovati sotto le macerie della palazzina crollata ieri dopo una esplosione - Miki_2313 : RT @SkyTG24: Palazzo crollato a Marsiglia, trovati due corpi. Si cercano sei dispersi -

- I corpi di due persone sono stati ritrovati nella notte dai vigili del fuoco diancora al lavoro a 24 ore dall'esplosione che ha praticamente raso al suolo una palazzina di 4 piani nella ..."Due corpi senza vita" sono statitra le macerie dell'edificio saltato in aria per un'esplosione adomenica sera , hanno annunciato i vigili del fuoco come si legge su lefigaro.fr. "Date le particolari difficoltà di ..." Questa notte la pena e il dolore sono grandi" , ha reagito in un comunicato il sindaco di, Benoît Payan, sul posto fin dall'inizio per coordinare le operazioni. "Continuiamo a fare di ...

Marsiglia, trovati due corpi tra le macerie del palazzo crollato TGCOM

Sono stati individuati 2 corpi senza vita tra le macerie dell’abitazione crollata nella giornata di ieri nel centro di Marsiglia. Le operazioni per i soccorsi e il recupero dei due cadaveri sono ...«Questa notte la pena e il dolore sono grandi», ha reagito in un comunicato il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, sul posto fin dall'inizio per coordinare le operazioni. «Continuiamo a fare di tutto ...