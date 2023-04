Mario Lavezzi: «La mia vita in musica, con Mogol» (Di lunedì 10 aprile 2023) Per il grande paroliere ha scritto le note delle più belle canzoni. Dalla sua creatività sono nati gli spartiti dei capolavori di Dalla, Morandi e Loredana Bertè. Viaggio nella storia dei brani che hanno fatto epoca, guidati da chi li ha resi immortali. Che ci fossero le canzoni nel suo destino Mario Lavezzi lo ha capito da giovane. «Mentre ero al militare scrissi per i Dik Dik Il primo giorno di primavera. musica mia, testo di Mogol, produzione e arrangiamento di Lucio Battisti. Risultato? Un milione di copie e una Porsche identica a quella di James Dean. Quanto mai l’ho venduta...Oggi sarebbe un pezzo da collezione» racconta immergendosi nell’età dell’oro della musica italiana. «Tra i tanti privilegi della mia vita ho avuto quello di “vivere” Battisti. In sala d’incisione, ma anche ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 aprile 2023) Per il grande paroliere ha scritto le note delle più belle canzoni. Dalla sua creatività sono nati gli spartiti dei capolavori di Dalla, Morandi e Loredana Bertè. Viaggio nella storia dei brani che hanno fatto epoca, guidati da chi li ha resi immortali. Che ci fossero le canzoni nel suo destinolo ha capito da giovane. «Mentre ero al militare scrissi per i Dik Dik Il primo giorno di primavera.mia, testo di, produzione e arrangiamento di Lucio Battisti. Risultato? Un milione di copie e una Porsche identica a quella di James Dean. Quanto mai l’ho venduta...Oggi sarebbe un pezzo da collezione» racconta immergendosi nell’età dell’oro dellaitaliana. «Tra i tanti privilegi della miaho avuto quello di “vivere” Battisti. In sala d’incisione, ma anche ...

