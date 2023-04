Maria De Filippi, lo "scandalo del bigliettino" travolge i tronisti: gelo in studio (Di lunedì 10 aprile 2023) Scoppia il "bigliettino gate" a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Secondo le anticipazioni che sono trapelate alcuni giorni fa in studio si è sollevato un caos dopo quello causato dalle minacce di Armando Incarnato di lasciare il programma. In sostanza, nel cosiddetto "trono classico" che vede protagonista Nicole Santinelli, c'è stato il misterioso passaggio di un bigliettino da parte del corteggiatore Andrea Foriglio. Nel video che sta facendo il giro della rete si vede infatti Foriglio mentre porge un foglietto alla tronista. Il gesto sospetto non è passata inosservato e, anzi, ha sollevato alcune proteste in studio. Tanto che Cristian Di Carlo ha deciso di auto eliminarsi dal dating show di Maria De ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Scoppia il "gate" a Uomini e Donne, il programma condotto daDesu Canale 5. Secondo le anticipazioni che sono trapelate alcuni giorni fa insi è sollevato un caos dopo quello causato dalle minacce di Armando Incarnato di lasciare il programma. In sostanza, nel cosiddetto "trono classico" che vede protagonista Nicole Santinelli, c'è stato il misterioso passaggio di unda parte del corteggiatore Andrea Foriglio. Nel video che sta facendo il giro della rete si vede infatti Foriglio mentre porge un foglietto alla tronista. Il gesto sospetto non è passata inosservato e, anzi, ha sollevato alcune proteste in. Tanto che Cristian Di Carlo ha deciso di auto eliminarsi dal dating show diDe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Uomini e Donne, un cavaliere minaccia Maria De Filippi - infoitcultura : Uomini e Donne, un cavaliere minaccia Maria De Filippi e Gianni Sperti la difende - TizianiLucia : RT @helmut_hrdina: Sophie una delle piu' belle ragazze che ci sono in Italia e non solo in Italia..Maria De Filippi in una puntata di uomin… - infoitcultura : Amici, Raimondo Todaro e il mistero della lite con Michele Bravi e Maria De Filippi “tagliata” dalla produzione: ec… - frances55092243 : RT @helmut_hrdina: Sophie una delle piu' belle ragazze che ci sono in Italia e non solo in Italia..Maria De Filippi in una puntata di uomin… -