Mare Fuori, Antonio D'Aquino è etero? Ecco il dettaglio sulla sua vita privata (Di lunedì 10 aprile 2023) Nella terza stagione di Mare Fuori, la popolare serie tv la cui messa in onda su Rai Due si è conclusa la scorsa settimana, ampio spazio è stato dato al personaggio di Milos, interpretato da Antonio D'Aquino che partito in sordina, è cresciuto sempre di più arrivando ad essere uno dei personaggi più rilevanti della terza stagione. Attraverso un flashback abbiamo scoperto che Milos è stato arrestato con l'accusa di omicidio, anche se in realtà ha voluto coprire Luna, una donna trans di cui si era innamorato, e sarà proprio all'interno dell'IPM di Napoli che il giovane si innamorerà, ricambiato, di Cucciolo (Francesco Panarella) e lo spronerà a vivere la propria sessualità liberamente, nonostante le difficoltà e i pregiudizi legati al posto in cui si trovano. Proprio per via della storia d'amore gay che ...

