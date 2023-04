Marchettaro | Succube di tua moglie | la foto per cui Fedez viene linciato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 aprile 2023) Non sprizzano certo felicità i Ferragnaz in vacanza a Dubai. Nelle immagini condivise sui social per raccontare la loro Pasqua negli Emirati Arabi Chiara Ferragni eappaiono seri e distanti e l'abbraccio in favore dicamera non sembra dei più calorosi alimentando il gossip sulla loro relazione già bollata come in crisi. Del resto il rapper aveva già chiarito che a Dubai non avrebbe mai più rimesso piedi, eppure ci è andato di nuovo. La vacanza infatti pare sia stata scelta da Chiara Ferragni ignorando ciò chepensa di Dubai. Il marito, infatti, in una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio - era il maggio 2022 - aveva giurato di non metterci più piede. "Io ci sono stato a Dubai, poi ho visto un video di Nova Lectio e ho deciso che non ci vado più", ha detto discutendone con Fartade e Barbascura. Sfruttamento, ...