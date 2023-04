Manchester City, Guardiola: “Napoli? Non parlo di loro, altrimenti Spalletti si arrabbia” (Di lunedì 10 aprile 2023) Qualche mese fa, Pep Guardiola aveva speso bellissime parole nei confronti del Napoli di Luciano Spalletti, arrivando a considerare i partenopei tra le principali favorite per la conquista della Champions League, competizione in cui sia il Manchester City, sia gli azzurri ora si trovano ai quarti di finale. L’allenatore del Napoli, però, non aveva molto gradito i complimenti del proprio collega, facendo notare a Guardiola come, tra le due compagini, ci fosse una grande differenza in termini di potenza economica e di monte ingaggi. Ed ecco che, durante la conferenza stampa odierna, quella della vigilia della gara che vedrà i Citizens affrontare il Bayern Monaco, Guardiola ha preferito tacere quando gli è stato chiesto del Napoli, in ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Qualche mese fa, Pepaveva speso bellissime parole nei confronti deldi Luciano, arrivando a considerare i partenopei tra le principali favorite per la conquista della Champions League, competizione in cui sia il, sia gli azzurri ora si trovano ai quarti di finale. L’allenatore del, però, non aveva molto gradito i complimenti del proprio collega, facendo notare acome, tra le due compagini, ci fosse una grande differenza in termini di potenza economica e di monte ingaggi. Ed ecco che, durante la conferenza stampa odierna, quella della vigilia della gara che vedrà i Citizens affrontare il Bayern Monaco,ha preferito tacere quando gli è stato chiesto del, in ...

