Manchester City-Bayern Monaco in tv | data | orario e diretta streaming Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 aprile 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per l’andei quarti di. All’Etihad Stadium si affrontano due delle migliori squadre d’Europa nonché due dei migliori allenatori d’Europa. Se però Guardiola è alormai da molto tempo, Tuchel è appena arrivato sulla panchina dei bavaresi e potrebbe aver bisogno di tempo. Fatto sta che il tedesco sa come si battono le squadre di Guardiola – avendolo dimostrato nella finale didi qualche anno fa quando guidava il Chelsea – e proverà a ripetersi. La partita andrà in scena alle ore 21:00 della ...