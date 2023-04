Manchester City-Bayern Monaco: Choupo-Moting non sarà della gara, problema alle ginocchia (Di lunedì 10 aprile 2023) Eric Maxim Choupo-Moting non sarà a disposizione di Thomas Tuchel per l’andata dei quarti di Champions League 2022/2023 contro il Manchester City. Brutta tegola per il Bayern Monaco, che perde il suo riferimento offensivo e avrà dunque un’arma in meno contro la forte squadra di Guardiola. A comunicare l’assenza dei bavaresi è stato proprio il club tramite i propri canali ufficiali. “Eric Maxim Choupo-Moting non potrà recarsi a Manchester. L’attaccante è assente per problemi alle ginocchia” si legge. Eric Maxim Choupo-Moting wird die Reise nach Manchester nicht mit antreten können. Der Angreifer fehlt aufgrund von ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Eric Maximnona disposizione di Thomas Tuchel per l’andata dei quarti di Champions League 2022/2023 contro il. Brutta tegola per il, che perde il suo riferimento offensivo e avrà dunque un’arma in meno contro la forte squadra di Guardiola. A comunicare l’assenza dei bavaresi è stato proprio il club tramite i propri canali ufficiali. “Eric Maximnon potrà recarsi a. L’attaccante è assente per problemi” si legge. Eric Maximwird die Reise nachnicht mit antreten können. Der Angreifer fehlt aufgrund von ...

