Manchester City-Bayern: Guardiola sa come giocarla (Di lunedì 10 aprile 2023) Manchester City-Bayern Monaco, un match che Pep Guardiola sa bene come giocare: i precedenti della super sfida Manchester City-Bayern sarà una semifinale ad alto contenuto spettacolare. Ancor più adesso, con quel Tuchel in panchina che da mister del Chelsea ha beffato Guardiola nella finale di 2 anni fa. Martedì sera torneranno i tempi dello scorso anno, quando per 3 volte a Manchester si presentarono i tedeschi. Ecco come andarono le sfide. 2011-12: 2-0, gol di David Silva e Yaya Touré. Ma per i Citizens è un successo inutile. Questa è la gara che chiude il girone. Il Bayern è già qualificato. Ma gli inglesi hanno il Napoli a precederli in classifica, che non fallisce l'ultima ...

