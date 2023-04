Malore al concerto di Eros Ramazzotti | il cantante ricuce con la Croce rossa | «Solo una battuta per far ridere la signora»

(Di lunedì 10 aprile 2023) Pace fatta trae laitaliana, dopo il video in cui l’artista “ha rimproverato” i soccorritori per essere intervenuti quasi troppo tardi per soccorrere una donna che avuto undurante unalal Nelson Mandela Forum di Firenze, lo scorso 4 aprile. Nelle scorse ore, laitaliana, per tutelare la propria onorabilità, stava valutando di procedere per vie legali contro l’artista. Ma tutto si è risolto con un confronto tra le parti, grazie all’intervento del manager dell’artista, Gaetano Puglisi.ha infatti voluto chiarire di aver «ironizzato sui tempi di intervento dei ragazzi del soccorso su unache vedevo a pochi metri da ...

