Malore al concerto | bufera su Eros Ramazzotti | ora parla la Croce Rossa

(Di lunedì 10 aprile 2023) Piccola disavventura durante l’ultimodi. In pratica una donna si è sentita male durante il live e l’artista romano ha subito interrotto lo show per permettere ai sanitari di occuparsi della signora. Siamo a Firenze e qui la donna in questione, nelle prime file davanti al palco, avverte una vengono subito attivati i paramedici della. Chiaramente durante questi minuticol microfono in mano, ha cercato di spezzare l’angoscia per le sorti della donna e ha iniziato a scherzare. Poco dopo la scena ripresa dai telefonini diventa virale sui social ma qualcuno ha storto il naso dopo aver ascoltato bene le parole dell’artista. In effetti, durante il commento divertito dell’ex marito di Michelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Azioni legali', #CroceRossa furiosa con #ErosRamazzotti: cosa ha detto al concerto #10aprile #iltempoquotidiano… - fabbri333 : RT @Adnkronos: Eros Ramazzotti e stop concerto per malore fan, 'Croce rossa valuta vie legali'. #Adnkronos - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Eros Ramazzotti interrompe il concerto per il malore di una fan. Ai paramedici: ”Siete in ritardo, sarebbe già morta!” h… - CorriereCitta : Eros Ramazzotti interrompe il concerto per il malore di una fan. Ai paramedici: ”Siete in ritardo, sarebbe già mort… - 055firenze : Malore al concerto di Ramazzotti che 'sgrida' i soccorritori. La Croce Rossa valuta vie legali #firenze… -

... da Ennio Morricone in persona, alla fan dell'altra sera, che - per fortuna - non presentava alcuna criticità sanitaria urgente, tanto che è rimasta a godersi il", si legge ancora. "Come ...... da Ennio Morricone in persona, alla fan dell'altra sera, che - per fortuna - non presentava alcuna criticità sanitaria urgente, tanto che è rimasta a godersi il', si legge ancora. 'Come ...Estratto da www.corriere.it donna haaldi eros ramazzotti Lo sfogo di Eros Ramazzotti aldel Pala Mandela Forum di Firenze si è portato dietro una scia di polemiche. Lo scorso 4 aprile, durante l'esibizione ...

Donna ha un malore al concerto di Ramazzotti, lui ai soccorritori: «Se arrivavate 10 minuti dopo era già morta» Corriere TV

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...nei confronti dei paramedici intervenuti per il malore di una sua fan durante il suo ultimo concerto. Motivo per cui, ora, la Croce rossa italiana valuta le vie legali dopo quanto accaduto. Ecco tutto ...