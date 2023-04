Maldonado: "Napoli, in Champions puoi arrivare anche in finale!'' (Di lunedì 10 aprile 2023) Maldonado: "Napoli, in Champions puoi arrivare anche in finale! Osimhen è sempre fondamentale, fiducia in Kvara. Dispiace per Simeone, mi aspetto molto da Kim, Lobotka, Zielinski, Anguissa e Raspadori, Spalletti è il mago della tattica Ruben Maldonado, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Napoli Magazine.Com. Queste el sue parole: “Dopo la sconfitta allo Stadio Maradona contro il Milan, che è stata solo un episodio storto in una stagione finora esemplare, ho visto una bella reazione del Napoli a Lecce. -afferma Maldonado - Non sono d'accordo con chi ha voluto sminuire questa vittoria. So che significa giocare su quel campo e non è mai facile tornarsene a casa con ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 10 aprile 2023): ", ininOsimhen è sempre fondamentale, fiducia in Kvara. Dispiace per Simeone, mi aspetto molto da Kim, Lobotka, Zielinski, Anguissa e Raspadori, Spalletti è il mago della tattica Ruben, ex difensore del, ha rilasciato un'intervista aMagazine.Com. Queste el sue parole: “Dopo la sconfitta allo Stadio Maradona contro il Milan, che è stata solo un episodio storto in una stagione finora esemplare, ho visto una bella reazione dela Lecce. -afferma- Non sono d'accordo con chi ha voluto sminuire questa vittoria. So che significa giocare su quel campo e non è mai facile tornarsene a casa con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolimagazine : RT @apetrazzuolo: Buona Pasquetta a tutti, oggi su - apetrazzuolo : Buona Pasquetta a tutti, oggi su - infoitsport : Ruben Maldonado a 'NM': 'Napoli, niente paura, in Champions puoi arrivare dove vuoi! Osimhen è sempre fondamentale,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NM LIVE - Ruben Maldonado a 'NM': 'Napoli, niente paura, in Champions puoi arrivare dove vuoi! Osimhen è sempre fondame… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NM LIVE - Ruben Maldonado a 'NM': 'Napoli, niente paura, in Champions puoi arrivare dove vuoi! Osimhen è sempre fondame… -