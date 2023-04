Maestra sospesa: il Tg2 racconta mezza storia e 'assolve' l'insegnante con l'aiuto di Sgarbi (Di lunedì 10 aprile 2023) La Maestra Marisa Francescangeli sospesa non per l'Ave Maria in classe, ma per una serie di pratiche religiose che esulavano dai suoi compiti e che hanno rappresentato una forzatura sull'insegnamento ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 aprile 2023) LaMarisa Francescangelinon per l'Ave Maria in classe, ma per una serie di pratiche religiose che esulavano dai suoi compiti e che hanno rappresentato una forzatura sull'insegnamento ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Un @VittorioSgarbi da applausi sulla storia della maestra sospesa per la preghiera in classe...?? - repubblica : Turano: 'La maestra sospesa per le preghiere? La prendo come consulente in Regione' - LaVeritaWeb : La maestra sospesa per 20 giorni dopo aver recitato due orazioni e fatto costruire un rosario: «Chi ha sofferto di… - claudinofi : RT @intuslegens: L'episodio della maestra sarda sospesa dal lavoro perché, in una repubblica che chiude le scuole per il Natale, ha recitat… - mauro26083908 : RT @NicolaPorro: ?? Un @VittorioSgarbi da applausi sulla storia della maestra sospesa per la preghiera in classe...?? -