Madonna di Trevignano | sparita la veggente Gisella Contro di lei un esposto ai carabinieri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Madonna di Trevignano, parla uno dei pentiti: 'La santona ha preso tutti i miei soldi, le ho dato 123 mila euro. La… - repubblica : Madonna di Trevignano, le lacrime vere dei pentiti: 'Gisella Cardia è il demonio, le ho dato 123 mila euro. Moltipl… - repubblica : La veggente della Madonna di Trevignano è sparita. L'ultimo messaggio: 'La guerra arriverà a Roma' [di Lorenzo D'Al… - DelMidnight : RT @AlanPanassiti: Ecco dove vanno le vostre #donazioni Una volta sbugiardati, scappano con la cassa. E che cassa! Il vero #miracolo di #g… - MauroV1968 : RT @AlanPanassiti: Ecco dove vanno le vostre #donazioni Una volta sbugiardati, scappano con la cassa. E che cassa! Il vero #miracolo di #g… -

Continua a far discutere il caso delle apparizioni delladie la figura della presunta veggente Gisella Cardia, che dopo le denunce dei giorni scorsi nei suoi confronti sarebbe ...Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, autoproclamata veggente di origine messinesi (nata a Patti) delladi, adesso risulta irrintracciabile. In poche parole, sarebbe fuggita. Per i fedeli, che non smettono di credere in lei, è andata in convento e si è ritirata a vita privata, per ...Nei giorni scorsi un investigatore privato ha fatto sapere di aver scoperto, grazie ad alcune analisi, che le lacrime delladisarebbero fatte con sangue di maiale . E ha presentato alla procura di Civitavecchia un esposto contro Gisella Cardia , la sedicente veggente che sostiene di essere in contatto ...

Madonna di Trevignano, la "veggente" non si trova più. L'ultimo messaggio prima di sparire: «La guerra arriverà a Roma» Open

Stavo passando un momento difficile, mia moglie aveva avuto un brutto incidente stradale e ho sentito il desiderio di ringraziare la Madonna, di finanziare qualcosa di bello, pensavo che quello che ...BOLOGNA – Gisella Cardia non si trova più: la (presunta) veggente della madonna di Trevignano, alle porte di Roma, di cui negli ultimi mesi si parla molto a proposito dei presunti fenomeni di ...