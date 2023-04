Madonna di Trevignano | la ' veggente' Gisella Cardia sparita dopo la denuncia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Madonna di Trevignano, parla uno dei pentiti: 'La santona ha preso tutti i miei soldi, le ho dato 123 mila euro. La… - repubblica : Madonna di Trevignano, le lacrime vere dei pentiti: 'Gisella Cardia è il demonio, le ho dato 123 mila euro. Moltipl… - repubblica : La veggente della Madonna di Trevignano è sparita. L'ultimo messaggio: 'La guerra arriverà a Roma' [di Lorenzo D'Al… - FTaccer66320 : @gloria__sol @RAAIArts1 ' faccio miracoli. Accetto offerte come la madonna di Trevignano!! Io faccio drizzare i caz… - fendente1 : RT @annamariamoscar: -

"Gli incontri sono momentaneamente sospesi con data da destinarsi": è quanto si legge sul sito dedicato alle presunte apparizioni della Madonna di Trevignano. L'avviso confermerebbe la circostanza che la presunta veggente abbia lasciato la località laziale per andare all'estero, come trapela in queste ore. La vicenda che vede ...commenta La presunta veggente della Madonna di Trevignano, Gisella Cardia, avrebbe lasciato la località laziale per andare all'estero. Un avviso sul sito dedicato alle presunte apparizioni confermerebbe l'ipotesi: 'Gli incontri sono momentaneamente sospesi con data da destinarsi'.

Madonna di Trevignano, la presunta veggente Gisella è sparita e non è più disponibile a incontri TGCOM

"Gli incontri sono momentaneamente sospesi con data da destinarsi": è quanto si legge sul sito dedicato alle presunte apparizioni della Madonna di Trevignano. L'avviso confermerebbe la circostanza che ...Da qualche giorno a Trevignano, sul lago di Bracciano, in molti si chiedono dove si trovi Gisella Cardia, la "veggente" proprietaria della Madonna che lacrimerebbe sangue. Pare che nessuno riesca più ...