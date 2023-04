Macron, stai al tuo posto. Il Cremlino: «Parigi non può mediare, è parte in causa dalla parte di Kiev» (Di lunedì 10 aprile 2023) «Parigi difficilmente può rivendicare il ruolo di mediatore perché è schierata con una delle parti in conflitto». A dirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo cui «Parigi è coinvolta in questo conflitto dalla parte dell’Ucraina sia direttamente che indirettamente», ha detto Peskov citato dalla Tass, commentando la proposta del presidente cinese Xi Jinping all’omologo francese Emmanuel Macron a svolgere un ruolo di mediazione tra Russia e Ucraina. La dichiarazione di Peskov arriva il giorno dopo la conclusione della visita di tre giorni in Cina di Macron – in parte accompagnato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen – all’insegna degli accordi ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) «difficilmente può rivendicare il ruolo di mediatore perché è schierata con una delle parti in conflitto». A dirlo è il portavoce del, Dmitry Peskov, secondo cui «è coinvolta in questo conflittodell’Ucraina sia direttamente che indirettamente», ha detto Peskov citatoTass, commentando la proposta del presidente cinese Xi Jinping all’omologo francese Emmanuela svolgere un ruolo di mediazione tra Russia e Ucraina. La dichiarazione di Peskov arriva il giorno dopo la conclusione della visita di tre giorni in Cina di– inaccompagnatopresidente della Commissione Ursula von der Leyen – all’insegna degli accordi ...

