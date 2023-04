Vai agli ultimi Twett sull'argomento... avvbartolozzie1 : Arriva il momento in cui ad ogni Presidente Francese gli prende la Napoleonite .... #Macron - francoscoca : RT @DottLiberismo: La Francia può scegliere tra Macron che è il galoppino della Cina. Le Pen che è una fascista che prende soldi da Putin e… - Fort71488686 : Macron ribadisce il concetto che Giuseppe Conte va dicendo da sempre: l'Europa equidistante da Russia ed USA. Ma la… - BabaParadiso : RT @Giul_Granato: Aprile 2022: Macron prende a esempio l'Italia per dire ai francesi che devono lavorare di più. Aprile 2023: prendiamo no… - DottLiberismo : La Francia può scegliere tra Macron che è il galoppino della Cina. Le Pen che è una fascista che prende soldi da Pu… -

Quindi, quando Alexfinito, ha una cassa di guerra che è praticamente in grado di, direi, ... Cena di Stato a South Lawn per il presidente francese Emmanuelalla presenza del presidente ...Insomma,lancia l'idea di un'Europa terza - forzista. Eulteriormente le distanze quando parla del rischio di essere 'coinvolti in crisi che non sono le nostre che ci impediscono di ...ha lanciato un avvertimento: "Se mettiamo le basi per una vera autonomia strategica europea, sarebbe paradossale seguire la politica statunitense in una sorta di riflesso dettato dal panico". ...

Macron prende le distanze dalla politica statunitense nei confronti della Cina - Pierre Haski Internazionale

In uno scenario del genere, l’Europa potrebbe diventare un vassallo, secondo Macron, il quale ha anche parlato dell’Europa come seguace dell’America durante la sua intervista: “Il paradosso sarebbe ...No. La cosa peggiore sarebbe pensare che noi europei dobbiamo diventare seguaci di questo argomento e prendere spunto dall'agenda degli Stati Uniti e da una reazione eccessiva cinese». Macron e Xi ...