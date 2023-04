Macron: L’Europa sia meno dipendente dagli Usa. Crisi su Taiwan? La Ue non si faccia coinvolgere (Di lunedì 10 aprile 2023) Una accelerazione della Crisi su Taiwan non è nell’interesse delL’Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron, in un’intervista a Politico.eu e ad altri due giornalisti transalpini, ha detto, contro la “dipendenza” dagli Usa e a favore di “un’autonomia strategica” per l’Ue, di ritenere che “il paradosso sarebbe che, sopraffatti dal panico, crediamo di essere solo seguaci dell’America”. La domanda “a cui gli europei devono rispondere è: è nel nostro interesse accelerare una Crisi su Taiwan? No. La cosa peggiore sarebbe pensare che noi europei dobbiamo diventare seguaci di questo argomento e prendere spunto dall’agenda degli Stati Uniti e da una reazione eccessiva cinese”, ha aggiunto Macron. Poche ore dopo che il suo volo ha lasciato Guangzhou ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 aprile 2023) Una accelerazione dellasunon è nell’interesse del. Il presidente francese Emmanuel, in un’intervista a Politico.eu e ad altri due giornalisti transalpini, ha detto, contro la “dipendenza”Usa e a favore di “un’autonomia strategica” per l’Ue, di ritenere che “il paradosso sarebbe che, sopraffatti dal panico, crediamo di essere solo seguaci dell’America”. La domanda “a cui gli europei devono rispondere è: è nel nostro interesse accelerare unasu? No. La cosa peggiore sarebbe pensare che noi europei dobbiamo diventare seguaci di questo argomento e prendere spunto dall’agenda degli Stati Uniti e da una reazione eccessiva cinese”, ha aggiunto. Poche ore dopo che il suo volo ha lasciato Guangzhou ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : In una intervista a POLITICO il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato la necessità per l'Europa di ri… - MarcoFattorini : Il viaggio di #Macron in Cina, con annesse dichiarazioni, rischia in indebolire e dividere l’Europa, facendo il gio… - MarcoFattorini : Di ritorno dalla Cina, #Macron dice che l’Europa deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di ess… - natabalzana : @Frank_Kaly ???? domina l’Europa con il suo gas, la tiene in guerra dagli anni 90, la considera sostanzialmente una s… - MTommesani : RT @GeopoliticalCen: Le preoccupazioni di Emanuel Macron sul ruolo geopolitico e strategico della Francia e dell'Europa come organizzazione… -