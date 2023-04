Macron di ritorno dalla Cina: “L’Europa deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di essere coinvolta in crisi di altri” (Di lunedì 10 aprile 2023) L’Europa deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di essere trasCinata in uno scontro tra Cina e Stati Uniti su Taiwan: il presidente francese Emmanuel Macron, in un’intervista a Politico.eu e a due giornalisti transalpini sul suo aereo di ritorno da una visita di stato di tre giorni in Cina, ha sottolineato la sua teoria di “autonomia strategica” per L’Europa, presumibilmente guidata dalla Francia, per diventare una “terza superpotenza”. Il capo dell’Eliseo, che ha trascorso circa sei ore durante la sua missione con il presidente Xi Jinping, ha detto che “il grande ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023)la suaedditrasta in uno scontro trasu Taiwan: il presidente francese Emmanuel, in un’intervista a Politico.eu e a due giornalisti transalpini sul suo aereo dida una visita di stato di tre giorni in, ha sottolineato la sua teoria di “autonomia strategica” per, presumibilmente guidataFrancia, per diventare una “terza superpotenza”. Il capo dell’Eliseo, che ha trascorso circa sei ore durante la sua missione con il presidente Xi Jinping, ha detto che “il grande ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : In una intervista a POLITICO il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato la necessità per l'Europa di ri… - MarcoFattorini : Di ritorno dalla Cina, #Macron dice che l’Europa deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di ess… - Internazionale : In un’intervista durante il viaggio di ritorno dall’Asia, Macron sostiene che gli europei dovrebbero smarcarsi dall… - lella_marti : Il manifesto di Macron di ritorno da Pechino: «Europei svegliamoci, o finiremo vassalli di Usa e Cina» - Open ...e… - EnricoAntonio68 : RT @LeonardoPanetta: Saggissime parole di Macron, al ritorno dalla Cina. L’Europa deve essere meno dipendente dalla politica degli Stati Un… -