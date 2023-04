Ma quanto costano al calcio i procuratori? (Di lunedì 10 aprile 2023) I procuratori incassano oltre il 5 per cento dei ricavi dei club della Serie A. È questo quanto emerge dopo che la Figc, nei giorni scorsi, ha pubblicato i dati legati ai versamenti agli agenti per il 2022, con cifre record per le società del massimo campionato. Complessivamente, infatti, sono stati pagate commissioni per 205,7 milioni di euro, in crescita del 18 per cento rispetto ai 173,8 milioni del 2021 e capaci di superare il primato dei 193,3 milioni pagati nel corso della stagione 2016. In testa alla classifica per il 2022 c’è la Juventus, con 51,3 milioni di euro, seguita da Roma (21,1 milioni) e Inter (20,5 milioni), mentre più lontane sono Napoli (12,5 milioni) e Milan (12 milioni). Queste cinque big hanno versato da sole 117,5 milioni ai procuratori, il 57 per cento della cifra complessiva. Allargando il quadro, dal 2015 ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 aprile 2023) Iincassano oltre il 5 per cento dei ricavi dei club della Serie A. È questoemerge dopo che la Figc, nei giorni scorsi, ha pubblicato i dati legati ai versamenti agli agenti per il 2022, con cifre record per le società del massimo campionato. Complessivamente, infatti, sono stati pagate commissioni per 205,7 milioni di euro, in crescita del 18 per cento rispetto ai 173,8 milioni del 2021 e capaci di superare il primato dei 193,3 milioni pagati nel corso della stagione 2016. In testa alla classifica per il 2022 c’è la Juventus, con 51,3 milioni di euro, seguita da Roma (21,1 milioni) e Inter (20,5 milioni), mentre più lontane sono Napoli (12,5 milioni) e Milan (12 milioni). Queste cinque big hanno versato da sole 117,5 milioni ai, il 57 per cento della cifra complessiva. Allargando il quadro, dal 2015 ...

