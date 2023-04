“Ma mi riprendi così…”. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il video in camera da letto (Di lunedì 10 aprile 2023) Dentro la casa del GF Vip 7 la storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non è stata seconda a nessuno e, forse, neppure quella tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha appassionato di più. Vissuta tra alti e bassi, una volta fuori la coppia sembra aver cementificato il suo rapporto arrivando ad essere praticamente inseparabile. Che ci fosse del tenero, e qualcosa di più, era stato chiaro subito dopo la fine del reality quando Daniele Dal Moro era andato a prenderla in macchina fuori dallo studio di Cinecittà. Studio dove Oriana Marzoli si è conquistata stima e popolarità. “Oriana sei stata ironica, divertente, sincera, leale, unica, sorridente, hai superato infiniti ostacoli in un reality non facile, hai convissuto con ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 aprile 2023) Dentro la casa del GF Vip 7 la storia traDalnon è stata seconda a nessuno e, forse, neppure quella tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha appassionato di più. Vissuta tra alti e bassi, una volta fuori la coppia sembra aver cementificato il suo rapporto arrivando ad essere praticamente inseparabile. Che ci fosse del tenero, e qualcosa di più, era stato chiaro subito dopo la fine del reality quandoDalera andato a prenderla in macchina fuori dallo studio di Cinecittà. Studio dovesi è conquistata stima e popolarità. “sei stata ironica, divertente, sincera, leale, unica, sorridente, hai superato infiniti ostacoli in un reality non facile, hai convissuto con ...

