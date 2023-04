"Ma cosa dici": la frase di Sandra Milo fa impazzire la Venier. E in studio... (Di lunedì 10 aprile 2023) Battibecco in diretta dal salotto di Domenica In (Rai Uno) tra Sandra Milo e la padrona di casa Mara Venier. L'attrice, festeggiata negli Studi Fabrizio Frizzi, per i suoi novant'anni, ha raccontato per la prima volta di una violenza subita nel 1981, in cui ha riportato gravi ferite alle orecchie. Sandra Milo non ha voluto fare il nome dell'uomo che ha abusato di lei, suscitando la reazione di Mara Venier che ha provato a farle cambiare idea l'ha ripresa davanti a tutti. "Bisogna denunciare Sandra, così non ci saranno più episodi del genere", l'ha incalzata la presentatrice. "Ti sembra normale che prima ci fosse il delitto d'onore?". Da parte sua Sandra Milo la pensa diversamente e non ha mancato di sottolineare che "non serve a niente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Battibecco in diretta dal salotto di Domenica In (Rai Uno) trae la padrona di casa Mara. L'attrice, festeggiata negli Studi Fabrizio Frizzi, per i suoi novant'anni, ha raccontato per la prima volta di una violenza subita nel 1981, in cui ha riportato gravi ferite alle orecchie.non ha voluto fare il nome dell'uomo che ha abusato di lei, suscitando la reazione di Marache ha provato a farle cambiare idea l'ha ripresa davanti a tutti. "Bisogna denunciare, così non ci saranno più episodi del genere", l'ha incalzata la presentatrice. "Ti sembra normale che prima ci fosse il delitto d'onore?". Da parte suala pensa diversamente e non ha mancato di sottolineare che "non serve a niente ...

