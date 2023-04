Lunedì in Albis (o dell’Angelo): il significato di questa giornata (Di lunedì 10 aprile 2023) Alla giornata che segue la Pasqua è legata una ricca tradizione, anche al livello di denominazione. Questo giorno è detto Lunedì in Albis, Lunedì dell’Angelo, Lunedì di Pasqua o, più comunemente, Pasquetta. Inoltre, anche il significato di questa giornata sembra assumere aspetti differenti. Nel calendario liturgico cattolico il giorno che segue la Pasqua è chiamata Lunedì dell’Ottava di Pasqua. Oltre al più comunemente noto nome, Pasquetta, questa giornata è definita anche Lunedì dell’Angelo, perché ricorda il giorno in l’angelo incontrò le donne giunte al sepolcro vuoto di Gesù. Per tradizione, inoltre, questa ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 10 aprile 2023) Allache segue la Pasqua è legata una ricca tradizione, anche al livello di denominazione. Questo giorno è dettoindi Pasqua o, più comunemente, Pasquetta. Inoltre, anche ildisembra assumere aspetti differenti. Nel calendario liturgico cattolico il giorno che segue la Pasqua è chiamatadell’Ottava di Pasqua. Oltre al più comunemente noto nome, Pasquetta,è definita anche, perché ricorda il giorno in l’angelo incontrò le donne giunte al sepolcro vuoto di Gesù. Per tradizione, inoltre,...

Pasqua ad Avellino, lungo il Corso anche tanti turisti
Qualcuno, dal napoletano, ha anticipato la gita fuori porta in Irpinia del Lunedì in Albis. 'Domani troppo caos abbiamo preferito farla oggi ed è stata una giornata decisamente positiva'. Nota ...

Castrocielo/Colle San Magno - Torna l'antico rito del bacio delle Madonne
All'alba del Lunedì in Albis, lunedì di Pasquetta, due cortei in processione si snodano da Castrocielo e Colle San Magno, per incontrarsi sul monte Asprano, dove si trova la Chiesa Madre di Santa Maria in Cielo. Al cospetto ...

Meteo per Pasquetta, al Sud sorride solo la Campania
Ecco il meteo per il Lunedì in Albis. Nord : Pasquetta, la pressione aumenta decisa sulle nostre regioni così la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Clima mite. Centro : Pasquetta soleggiata. A ...

Oggi è Lunedì in Albis, perchè chiamiamo così il giorno di pasquetta ... Positanonews