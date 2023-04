Luna calante. Perché Giorgia Meloni non dovrebbe sottovalutare i segnali dei sondaggi (Di lunedì 10 aprile 2023) Distanza fra promesse e soluzioni, problemi di squadra, inesperienza. L'analisi di Carlo Buttaroni (Tecné), Alessandra Ghisleri (Euromedia Research), Antonio Noto (Noto sondaggi), Lorenzo Pregliasco (Youtrend), Enzo Risso (Ipsos) Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 aprile 2023) Distanza fra promesse e soluzioni, problemi di squadra, inesperienza. L'analisi di Carlo Buttaroni (Tecné), Alessandra Ghisleri (Euromedia Research), Antonio Noto (Noto), Lorenzo Pregliasco (Youtrend), Enzo Risso (Ipsos)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Luna calante. Perché Giorgia Meloni non dovrebbe sottovalutare i segnali dei sondaggi (di A. Gentili) - travelitalia : A #Verona il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:59. La luna ha 19g 12h 34m, è illuminata per il 82.4… - veronacom : A #Verona il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:59. La luna ha 19g 12h 34m, è illuminata per il 82.4… - radiofmfaleria : DOMENICO MODUGNO - NOTTE DI LUNA CALANTE - REDsistance_IT : L' Europa dovrebbe darsi una costituzione al più presto. Una sana e robusta costituzione eliminerbbe per un po' le… -