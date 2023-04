Lumache della discordia, scontro tra il centro commerciale Happio e il Campidoglio, decide il Tar: ‘Restano’ (Di lunedì 10 aprile 2023) Le ‘Lumache’ della discordia. Il Comune di Roma e il centro commerciale Happio, situato nel quartiere dell’Alberone a Roma, hanno portato il loro diverbio sulle 36 chiocciole, in verità luci a forma di chiocciole, installate sulla facciata dell’immobile davanti al collegio del tribunale amministrativo capitolino. La questione finisce davanti al Tar Ed è stato proprio il Tar a mettere fine alla diatriba dando ragione al centro commerciale: ‘Le Lumache restano’. La questione era nata sin dall’inaugurazione del centro commerciale, il Comune sosteneva che con quell’’ornamento’ si voleva dare pubblicità, mentre dall’altra parte i proprietari dello stabili sostenevano che si trattava solo di un allestimento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) Le ‘. Il Comune di Roma e il, situato nel quartiere dell’Alberone a Roma, hanno portato il loro diverbio sulle 36 chiocciole, in verità luci a forma di chiocciole, installate sulla facciata dell’immobile davanti al collegio del tribunale amministrativo capitolino. La questione finisce davanti al Tar Ed è stato proprio il Tar a mettere fine alla diatriba dando ragione al: ‘Lerestano’. La questione era nata sin dall’inaugurazione del, il Comune sosteneva che con quell’’ornamento’ si voleva dare pubblicità, mentre dall’altra parte i proprietari dello stabili sostenevano che si trattava solo di un allestimento ...

