L’ultimo pasticcio di Piantedosi | ordina ai poliziotti di Lecce di fare i corsi di acquascooter e poi glieli toglie

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il ministero dell’Internoaididi partecipare aiper l’abilitazione alla guida delle moto d’acqua d’nza. Ma intanto gliinviati alla questura nel 2016 se ne vanno a Gaeta. Perché devono finire nelle mani della questura di Latina. Come ha deciso sempre il Viminale. Che però chiede intanto aisi di frequentare il 18esimo e il 19esimo corso per conducente di idromoto. «Una beffa che ci lascia l’amaro in bocca e con tante perplessità», protesta il segretario provinciale della Uil Polizia, Salvatore Annesi, con il Corriere del Mezzogiorno. E sempre il sindacato fa sapere che «in provincia di, i 14già in possesso delle abilitazioni per ...