Lula parte per la Cina | con Xi Jinping parlerà della possibile pace in Ucraina

(Di lunedì 10 aprile 2023) C'è una possibilità per la? Il presidente del Brasile Luiz Inácioda Silva incontrerà il suo omologo cinese, Xi, questa settimana per colloqui incentrati sul commercio e sulla ...

, che dovrebbe arrivare in Cina doman i e incontrare Xi venerdì, spera di promuovere la sua proposta per porre fine alla guerra in Ucraina. Il leader brasiliano, che ha voluto posizionare il ...L'obiettivo di, fa sapere il suo Ministro degli Esteri, è quello di promuovere la sua proposta di mediazione per giungere alla fine della guerra fra Ucraina e Russia....un escenario para cuando se materialice la voluntad política y cuando esté claro para unay ... En los mismos días en Moscú, algunos dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) de, como el ...

Il posizionamento di Brasile e Cina sulla guerra Russia-Ucraina sarà il tema caldo dell'incontro tra Lula e Xi Jinping - Il Brasile cerca partnership tecnologiche con il gigante asiatico e la Cina ril ...Crisi Ucraina (Internazionale) Intanto il presidente brasiliano Lula invita alla «ragionevolezza»: «Kiev non può pretendere di ottenere tutto. Si può parlare della Crimea». Di Sabato Angieri ...