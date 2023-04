L’Ucraina è nei guai: “Cambiati i piani militari”. L’incubo delle scorte (Di lunedì 10 aprile 2023) La Pasqua e le vicende mediche di Silvio Berlusconi hanno forse oscurato, mediaticamente parlando, una notizia che però adesso bisognerà iniziare a valutare attentamente. La fuga di documenti secretati e riservati dei servizi segreti Usa e Nato, finiti online non si sa bene ancora come, è stato un duro colpo inferto dalla Russia al blocco occidentale. E lo si capisce non solo dal fatto che in queste ore i giornali di mezzo mondo stanno spiattellando al pubblico i segreti militari di Kiev, ma anche perché tutto questo ha costretto Zelensky a modificare i piani militari in vista della controffensiva di fine aprile. L’allarme del Pentagono Lo riporta oggi la Cnn, citando una fonte vicina al presidente ucraino. I documenti militari segreti americani infatti avrebbero messo in luce diversi punti deboli della difesa ucraina, ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 10 aprile 2023) La Pasqua e le vicende mediche di Silvio Berlusconi hanno forse oscurato, mediaticamente parlando, una notizia che però adesso bisognerà iniziare a valutare attentamente. La fuga di documenti secretati e riservati dei servizi segreti Usa e Nato, finiti online non si sa bene ancora come, è stato un duro colpo inferto dalla Russia al blocco occidentale. E lo si capisce non solo dal fatto che in queste ore i giornali di mezzo mondo stanno spiattellando al pubblico i segretidi Kiev, ma anche perché tutto questo ha costretto Zelensky a modificare iin vista della controffensiva di fine aprile. L’allarme del Pentagono Lo riporta oggi la Cnn, citando una fonte vicina al presidente ucraino. I documentisegreti americani infatti avrebbero messo in luce diversi punti deboli della difesa ucraina, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : #Ucraina Il vescovo. «Ciò che sta facendo #PapaFrancesco per l'Ucraina è senza precedenti nella Chiesa» - rusembitaly : Comitato nazionale antiterrorismo: L'atto terroristico del 2/04 a San Pietroburgo nei confronti del giornalista V.T… - UKRinIT : Kostiantyn Starovytskyi, il direttore dell’Opera di Kyiv, è morto in prima linea. Kostiantyn è andato a difendere… - Gianl1974 : 43mila russi sono morti in Ucraina, risulta dalla 'fuga' di documenti Usa Il canale della CNN ha richiamato l'atte… - Pravda63408081 : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina Già nei giorni scorsi ho scritto di come i documenti 'trapelati' non hanno alcuna attendibilità. Ora, in… -