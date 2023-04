Louisville, sparatoria in una banca: almeno 4 morti e 8 feriti. L’autore della strage sarebbe un ex impiegato dell’istituto – Il video (Di lunedì 10 aprile 2023) Un nuovo episodio di violenza a colpi d’arma da fuoco marchia l’inizio della settimana, oggi lunedì 10 aprile, negli Stati Uniti. Ad aprire il fuoco all’interno di una banca a Louisville, nel Kentucky, è stato un uomo poi “neutralizzato” dalle forze dell’ordine. Ma il bilancio complessivo è tragico: almeno 4 morti e 8 feriti, secondo quanto ha fatto sapere in un news briefing la polizia. Questi ultimi sono stati trasportati all’ospedale dell’Università di Louisville, e tra loro ci sarebbero anche due degli agenti intervenuti sul luogo del crimine. Due dei feriti sarebbero in condizioni critiche, e uno di questi sarebbe uno degli agenti. Eliminato l’aggressore, il pericolo è considerato esaurito dalle ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) Un nuovo episodio di violenza a colpi d’arma da fuoco marchia l’iniziosettimana, oggi lunedì 10 aprile, negli Stati Uniti. Ad aprire il fuoco all’interno di una, nel Kentucky, è stato un uomo poi “neutralizzato” dalle forze dell’ordine. Ma il bilancio complessivo è tragico:e 8, secondo quanto ha fatto sapere in un news briefing la polizia. Questi ultimi sono stati trasportati all’ospedale dell’Università di, e tra loro ciro anche due degli agenti intervenuti sul luogo del crimine. Due deiro in condizioni critiche, e uno di questiuno degli agenti. Eliminato l’aggressore, il pericolo è considerato esaurito dalle ...

